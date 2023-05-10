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Том Холланд запутался в себе в трейлере сериала «Переполненная комната»

Новые испытания и страдания выпали на долю Тома Холланда. Стриминговый сервис Apple TV+ выкатил полноценный трейлер многосерийной антологии о психических расстройствах «Переполненная комната». Первый сезон психологического триллера стартует на цифровой платформе 9 июня.

Холланд играет Дэнни Салливана, арестованного по подозрению в причастности к убийствам в Нью-Йорке в 1979-м. Следователь Риа Гудвин (Аманда Сайфред) инициирует серию интервью с подозреваемым, чтобы докопаться до истины о случившемся. В ходе этих бесед раскроется вся жизнь Салливана с её тайнами и неожиданным поворотами, которые приведут главного героя к открытию, грозящему перевернуть всю его жизнь.

И свежие кадры:

Кадры из сериала «Переполненная комната» Кадры из сериала «Переполненная комната» Кадры из сериала «Переполненная комната»
Теги
ВидеоПереполненная комната
Комментарии (3)

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Кей-поп
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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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