Том Холланд запутался в себе в трейлере сериала «Переполненная комната»

Новые испытания и страдания выпали на долю Тома Холланда. Стриминговый сервис Apple TV+ выкатил полноценный трейлер многосерийной антологии о психических расстройствах «Переполненная комната». Первый сезон психологического триллера стартует на цифровой платформе 9 июня.

Холланд играет Дэнни Салливана, арестованного по подозрению в причастности к убийствам в Нью-Йорке в 1979-м. Следователь Риа Гудвин (Аманда Сайфред) инициирует серию интервью с подозреваемым, чтобы докопаться до истины о случившемся. В ходе этих бесед раскроется вся жизнь Салливана с её тайнами и неожиданным поворотами, которые приведут главного героя к открытию, грозящему перевернуть всю его жизнь.

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