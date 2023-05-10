Фелисити Джонс не появится во втором сезоне «Андора»

Во вселенной «Звёздных войн» Фелисити Джонс сыграла Джин Эрсо, главную героиню «Изгоя-один», получившего приквел «Андор», съёмки второго сезона которого сейчас идут полным ходом.
Во время интервью на The One Show актрисе задали вопрос, появится ли Джин Эрсо в проекте. Фелисити Джонс ответила, что нет, но, возможно, когда-нибудь её героиня ещё проявит себя в далёкой-далёкой галактике.
Боюсь, что не появлюсь, но всё ещё надеюсь, что Джин Эрсо в какой-то момент сможет вернуться. Но нет, в сериале меня не будет.
С другой стороны, актриса не очень любит идею возвращения к старым ролям.
Вообще-то я бы не хотела возвращаться к какой-то из своих прошлых ролей. Забавно, как только отпускаешь персонажей и как бы укладываешь их спать, становишься готова к следующему вызову.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: