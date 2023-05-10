Телеовощи. Выпуск 495: Мастер Чип и Мастер Дейл

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|02:22 —
|В Голливуде началась масштабная забастовка сценаристов
|14:38 —
|Боевик Halo завершил съёмки второго сезона
|18:39 —
|Тизер экранизации Twisted Metal
|24:16 —
|Анонсирован третий сезон «Вампиров средней полосы»
|28:17 —
|Лучший друг Винни-Пуха получит собственный сериал с рейтингом R
|33:52 —
|Сидни Чендлер сыграет главную роль в «Чужом» Ноя Хоули
|39:03 —
|«Любовь и смерть» (Love & Death) — 1x01—03
|45:58 —
|«Роковое влечение» (Fatal Attraction) — 1x01
|57:37 —
|«Цитадель» (Citadel) — 1x01
|01:10:20 —
|«Звёздные войны: Видения» — 2x01—02
|01:12:20 —
|«Удивительная миссис Мейзел» — 5x05
|01:26:18 —
|«Миссис Дэвис» — 1x02—05
|01:48:28 —
|«Тед Лассо» — 3x08
|01:52:41 —
|«Задача трёх тел» — 1x04—08
|02:05:50 —
|«Звездный путь: Следующее поколение» — 1x13
|02:22:37 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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