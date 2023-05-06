Телеовощи. Выпуск 494: Гинеколог Ван Дамм

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|02:31 —
|Рейтинги «Мандалорца» поползи вниз
|10:45 —
|Тизер и постер третьего сезона «Ведьмака»
|17:45 —
|«Сокровище нации» закрылось на первом сезоне
|21:08 —
|Автор фанфиков судится с создателями «Колец власти» за плагиат
|28:42 —
|«Чёрное зеркало» возвращается! Вышел трейлер шестого сезона
|31:09 —
|Учёная Бри Ларсон в тизере драмы «Уроки химии»
|34:00 —
|«Связанные насмерть» (Dead Ringers) — 1x01
|51:13 —
|«Дипломатка» (The Diplomat) — 1x01
|01:00:02 —
|«Миссис Дэвис» (Mrs. Davis) — 1x01
|01:12:28 —
|«Задача трёх тел» (San ti) — 1x01—03
|01:31:57 —
|«Удивительная миссис Мейзел» — 5x04
|01:46:26 —
|«Тед Лассо» — 3x07
|01:51:17 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 8x06
|01:59:53 —
|«Звездный путь: Следующее поколение» — 1x12
|02:18:17 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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