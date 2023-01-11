Телеовощи. Выпуск 478: Постоянное задронство

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Вступление
|02:48 —
|Обсуждение новостей
|45:02 —
|«Хэдшот» — 1x01
|01:08:22 —
|«Звёздные войны: Бракованная партия» — 2x01—02
|01:13:15 —
|«Медленные лошади» — 2x05—06 (финал сезона)
|01:18:39 —
|«Алиса в Пограничье» — 2x02
|01:26:11 —
|«Король Талсы» — 1x08
|01:41:20 —
|«Мистический квест» — 3x09
|01:55:13 —
|«Полиция Парадайз» — 4x01—10
|02:05:17 —
|«Ведьмак: Происхождение» — 1x01—04 (финал сериала)
|02:14:11 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 7x08
|02:22:20 —
|«Роковой патруль» — 4x04
|02:24:13 —
|Благодарности спонсорам
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