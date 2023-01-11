Боб Оденкёрк — завкафедрой нищего колледжа в тизере сериала «Счастливчик Хэнк»

Из ушлых юристов в преподаватели с кризисом среднего возраста. Кабельный канал AMC показал дебютный тизер восьмисерийного сериала «Счастливчик Хэнк» с Бобом Оденкёрком в главной роли. Премьера экранизации романа Straight Man Ричарда Руссо состоится 19 марта.

Оденкёрк играет Уильяма Генри Деверо младшего, завкафедрой английской филологии из страдающего от недофинансирования колледжа в Пенсильвании. Главный герой, как и его учебное заведение, переживает не лучшие времена. Вдобавок его супруга Лили (Мирей Инос) — завуч одной из местных школ — начинает сомневаться в своём выборе жизненного пути.

Шоураннерами проекта выступают Аарон Зельман («Кремниевая долина») и Пол Либерштейн («Офис»), а в исполнительных продюсерах среди прочих значатся режиссёр Питер Фаррелли («Зелёная книга») и Марк Джонсон («Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу»).