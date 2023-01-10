Это финал. «Бойся ходячих мертвецов» закончится на восьмом сезоне (видео)

В ходе естественного процесса разные части зомби-франчайза постепенно отмирают — вслед за головой в виде оригинального сериала к завершению подходит его первый спин-офф. Кабельный канал AMC попрощается с приквелом «Бойся ходячих мертвецов» на восьмом сезоне.

В сети появился первый отрывок из 12-серийной финальной телеглавы, которая стартует на малых экранах 14 мая. Восьмой сезон, к слову, разделили поровну — второй шестисерийный блок покажут после перерыва, но тоже в этом году.

И постер: