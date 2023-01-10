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«Подземелья и драконы» получил заказ на производство от Paramo unt+

Источник: Paramount Pictures

Фэнтезийное приключение «Подземелья и драконы: Воровская честь» с Крисом Пайном и Мишель Родригес только-только крадётся к прокату, а у него уже запланированы родственники. Компания eOne в сотрудничестве с Paramount Pictures продолжит доить серию настольных игр Dungeons & Dragons — в разработке уже находится сериал «Подземелья и драконы» для стримингового сервиса Paramount +.

Запланировано восемь эпизодов. Сценарий первого написал Роусон Маршал Тёрбер, он же займётся постановкой. Тёрбер известен как режиссёр-сценарист экшен-комедии «Красное уведомление» с Дуэйном Джонсоном, Райаном Рейнольдсом и Галь Гадот. Тёрбер отметился двумя другими фильмами со Скалой — «Небоскрёб» и «Полтора шпиона», поэтому уровень его мастерства все желающие могут представить.

Dungeons & Dragons — настольная ролевая игра в жанре фэнтези, выходящая с 1974 года. За время своего существования пережила пять редакций и оставила огромный след в поп-культуре: отсылки к ней можно встретить в различных фильмах и сериалах: «Очень странных делах», «Сообществе», «Гравити Фолз» и прочих. На правилах D&D создано немало компьютерных игр. «Воровская честь» — не первая попытка перенести настолку на большие экраны: в 2000-м вышел фильм «Подземелье драконов» с Брюсом Пэйном, Джереми Айронсом и Марлоном Уэйнсом.

Комментарии (2)

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