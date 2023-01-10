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Сериал The Last of Us в России не выйдет

Источник: HBO

Уже совсем скоро состоится премьера долгожданного сериала по культовой видеоигре The Last of Us. Многие поклонники наверняка с нетерпением ждут экранизацию похождений Джоэла и Элли в постапокалиптическом мире. К сожалению, для них плохая новость: в России сериал «Одни из нас» официально будет недоступен.

До сих пор весь контент телесети HBO в стране выходит на стриминговом сервисе «Амедиатека», включая нашумевший «Дом Дракона», приквел фэнтезийной саги «Игра престолов». Однако, в случае с The Last of Us ситуация изменилась — в день мировой премьеры в России сериал не появится в библиотеке «Амедиатеки». Оптимисты могут надеяться, что его добавят позже, но не факт. Вероятно, причина такого решения заключается в правообладателе Sony — компания прекратила свою деятельность на территории страны и могла запретить демонстрацию сериала.

«Одни из нас» расскажет об опасном путешествии через страну, кишащей заражёнными людьми и обычными бандитами. Контрабандист Джоэл должен доставить подростка Элли в научно-исследовательский центр — она может стать ключом к спасению мира. Главные роли исполнили Педро Паскаль («Мандалорец»), Белла Рэмзи («Игра престолов») и Гэбриел Луна («Терминатор: Тёмные судьбы»). Сценарий написали создатель оригинальной игры Нил Дракманн и Крэйг Мазин, сотворивший «Чернобыль».

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Одни из нас
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