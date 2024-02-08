Появились новые кадры с Наоми Уоттс из приквела «Игры престолов»

Какова бы ни была задумка создателей «Кровавой луны», чисто визуально в пилот вкрались античные мотивы. По крайней мере такое ощущение дарят свежие закадровые снимки со съёмок пробного эпизода несостоявшегося приквела «Игры престолов» с Наоми Уоттс в одной из главных ролей.

Напомним, сериал должен был детально посвятить зрителей в события нa зaкaтe лeгeндapнoй Эpы Гepoeв и в подробностях показать им первую Долгую Ночь со всеми её жуткими «прелестями».

Ну а в кадре «Кровавой луны», понятное дело, пока ещё царит вечное лето. Тьма и холод не добрались до Вестероса.