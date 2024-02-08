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Шоураннер и главные актёры проводят ликбез по «Аватару: Легенде об Аанге» (видео)

Стриминговый сервис Netflix бережно подготавливает свою аудиторию к премьере «Аватара: Легенды об Аанге». В сети появился очередной важный промо-материал — ролик о создании сериала, его богатом лоре и персонажах. Ликбезом занимаются шоураннер проекта Альберт Ким и участники основного актёрского состава — Гopдoн Kopмьe, Kиaвeнтииo Tapбeлл, Ян Oycли, Дaллac Лю и Дэниэл Дэ Kим.

Первый сезон игровой адаптации культового одноимённого мультсериала о странствиях юного Аанга и его друзей выходит на цифровой платформе 22 февраля.

Теги
ВидеоАватар: Легенда об Аанге
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Источник фотографий: Depositphotos

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