Белла Рэмси — лучшая Элли. Создатель сериала «Одни из нас» рассказал об успехах кастинга

Если вы до сих пор сомневаетесь в правильности кастингового выбора на главные роли в экранизации игры The Last of Us, зря. И соавтор сериала «Одни из нас» Крэйг Мазин запросто вам объяснит, что лучшей Элли, чем Белла Рэмси, сыскать попросту невозможно. А ведь они отсмотрели более сотни кандидаток!

Кастинг на роль Элли занял у нас больше времени (чем кастинг на роль Джоэла — прим. авт.). Мы пытались отыскать 14-летнюю актрису, но актёрство — вещь очень сложная. Очень легко сыграть плохо. И сложно сыграть хорошо. Но сыграть блестяще — очень-очень нелёгкая задача. И у детей пока нет достаточного жизненного опыта для такой работы. Очень сложно отыскать таких детей-актёров. А ведь Элли должна быть ещё и забавной, сильной, жестокой и уметь за себя постоять. Вдобавок у них с Джоэлом должны сложиться убедительные для зрителей взаимоотношения. Нам пришлось отсмотреть более сотни кандидаток.

Среди этой сотни была и Рэмcи, пробы которой Мазин осмотрел без участия коллеги Нила Дракманна и с тех пор очень переживал, что сценаристу она не понравится.

Я запаниковал, что ему она не приглянется, а мне придётся до конца дней своих знать, что мы так и не заполучили лучшую Элли. Но, к счастью, ему её пробы тоже понравились. Лучшей кандидатуры мы и не сыскали бы. Она выдающаяся актриса. Крэйг Мазин, гордится

Надо же, как удачно всё у них сложилось. Согласятся ли с шоураннерами зрители, станет понятно 15 января, когда первая серия постапокалиптического триллера выйдет на кабельном канале HBO.