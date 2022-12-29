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СЕРИАЛЫ
1 165

START выплатит Козловскому 682 млн рублей за сериал «Карамора»

Источник: DK Entertainment

Разборки Данилы Козловского и онлайн-кинотеатра START, о которых вы, вероятно, даже не слышали, начались ещё год назад. В 2021 году сервис заключил договор с продюсерской компанией актёра DK Entertainment, согласно которому обязался выплатить за права на показ сериала «Карамора» 957,5 млн рублей — именно столько потрачено на его производство.

Но после всем известных событий сумма оказалась совсем неподъёмной, и START ограничился выплатой первого транша в размере 97,5 млн рублей. Тогда-то Козловский и подал в суд на сервис, и вот, год спустя, стороны пошли на мировую. Онлайн-кинотеатр обязуется выплатить компании актёра 682,5 млн рублей, причём немедленно — до 31 декабря. Ещё 177,5 млн рублей ему простили в обмен на возврат всех прав на сериал, равно как и неустойку в размере 65,8 млн рублей. Вот это мы понимаем, новогодние скидки!

Действие «Караморы» происходит в альтернативной реальности дореволюционной России начала XX века. Молодой анархист теряет возлюбленную в столкновении с представителями тайной организации и готов на всё, чтобы отомстить за неё. Но раскрыв главную тайну врага, Карамора понимает, что его сила лежит далеко за пределами человеческих возможностей.

Изначально план состоял в том, чтобы перепродать права на сериал иностранным сервисам, но последние больше не хотят иметь дел с российскими компаниями. Им же хуже — не увидят «Карамору».

Комментарии (13)

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Источник фотографий: Depositphotos

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