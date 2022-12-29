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Команда в сборе — свежий тизер второго сезона приключений «Звёздные войны: Бракованная партия»

С момента выхода последней серии первого сезона прошло достаточно времени, чтобы зрители подзабыли прозвища основных персонажей анимационного экшена по вселенной далёкой-далёкой галактики. Поэтому стриминговый сервис Disny+ спешит на помощь, выпустив свежий тизер второго сезона «Звёздных войн: Бракованной партии». В ролике с красноречивым названием «Команда» все экшен-персонажи удобно перечислены по именам.

Команда элитных бойцов возвращается на малые экраны уже очень скоро — 16-серийное продолжение приключенческого боевика стартует 4 января.

Теги
ВидеоЗвёздные войны: Бракованная партия
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