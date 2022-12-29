«Телеовощи» — прямая трансляция

Сегодня примерно в 18:00 начнётся прямая трансляция подкаста «Телеовощи». Последний выпуск этого года будет доступен всем желающим. Но не забывайте поддерживать нас на Boosty и Patreon. Или донатами через «Тинькофф» и DonationAlerts.
Сегодня примерно в 18:00 начнётся прямая трансляция подкаста «Телеовощи». Последний выпуск этого года будет доступен всем желающим. Но не забывайте поддерживать нас на Boosty и Patreon. Или донатами через «Тинькофф» и DonationAlerts.
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