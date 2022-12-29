 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Мнение о «Уэнсдэй» - няша в Хогвартсе для бедных Издательство Marvel уверено, что символ Карателя в виде черепа проклят Первые сборы «Аватара 2» настраивают на очень позитивный лад Ана де Армас — самая популярная звезда 2022 года по версии IMDb Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 547: Конец Снайдервёрса, «Фабельманы», «Банши Инишерина»
• • •
 
СЕРИАЛЫ
62

«Телеовощи» — прямая трансляция

Сегодня примерно в 18:00 начнётся прямая трансляция подкаста «Телеовощи». Последний выпуск этого года будет доступен всем желающим. Но не забывайте поддерживать нас на Boosty и Patreon. Или донатами через «Тинькофф» и DonationAlerts.

 
Теги
Телеовощи
Комментарии

Ещё на эту тему

8Телеовощи. Выпуск 476: Сила двух цензур 4Телеовощи. Выпуск 475: Шатание иерархии

Тоже интересно

0«Волшебник-воин Орфен» — трейлер и дата выхода третьего сезона новой экранизации классического ранобэ 17Актриса Исса Рэй раскритиковала Warner Bros. за поддержку Эзры Миллера: «Он преступник-рецидивист» 21Небольшое рождественское чудо «Аватара 2» в домашнем прокате 7Киноклассика по выходным: «Мои счастливые звёзды» 27Критики в восторге от нового «Восставшего из ада»

Далее на КГ

0
Ухо востро: кукла-убийца МЕГАН преподаёт урок хороших манер (видео)
 28
«Союзмультфильм» готовит наш ответ «Гарри Поттеру» и «Властелину колец»
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 454: Кадры против God of War: Ragnarök, финал
 1
Очаровательные девушки из Le Sserafim откровенны с фанатами в новогоднем клипе на No Celestial
 6
Джейсон Стэйтем и запретный плод Джош Хартнетт в отрывке боевика «Операция „Фортуна“» Гая Ричи
 0
Участники WayV перевоплощаются в вампиров с новым релизом Phantom (видео)
 2
Уэсли Снайпс выпустит собственный комикс
 12
Боец из игры Роман Курцын прокачивает жизнь простого геймера в трейлере экшена «Хэдшот»
 12
Создатель игры The Last of Us рассказал, чем сериал HBO отличатся от первоисточника
 1
Больше Саске и Сакуры в аниме — супруги появятся в новой сюжетной арке сериала «Боруто: Новое поколение Наруто»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Горячая школьница Сидни Суини и парящий главный злодей — появились свежие фото со съёмок «Мадам Паутины»
 
Кино Ева Грин готова сниматься в экранизациях комиксов, но с небольшим условием
 
Аниме Манга глазами анимешника: обзор томов 1–8 «Восхождения Героя Щита» от XL Media
 
Внезапно: Женщина-Халк в сериале оказалась мужиком
 
Прекрасная искательница приключений Барбарелла возвращается в 2023 году
 
Игры КГ играет: Call of Duty: Modern Warfare II
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду – 454: Кадры против God of War: Ragnarök, финал
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 548: «Достать ножи: Стеклянная луковица», «Жестокая ночь», первый взгляд на Алису Селезнёву
 
4ЕВА
 
 
8Телеовощи – 476: Сила двух цензур
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 547: Конец Снайдервёрса, «Фабельманы», «Банши Инишерина»
 
3Ноль кадров в секунду – 453: Кратос-рассказчик
 
4ЕВА – 509: Запретная романтика и мазохизм
 
4Телеовощи – 475: Шатание иерархии
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 546: Переполох в DC, «Пиноккио Гильермо дель Торо», «Освобождение», «Сердце пармы»
 
5Ноль кадров в секунду – 452: Самый чёрный город Франции
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru