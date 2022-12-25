Телеовощи. Выпуск 476: Сила двух цензур

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Вступление
|02:12 —
|Обсуждение новостей
|50:36 —
|«1923» — 1x01
|56:47 —
|«13 клиническая» — 1x01
|01:00:40 —
|«Вампиры средней полосы» — 2x01—02
|01:07:03 —
|«Страйк» — 5x01—04
|01:26:57 —
|«Медленные лошади» — 2x03
|01:35:50 —
|«Король Талсы» — 1x06
|01:44:01 —
|«Уэнсдэй» — 1x03—08
|02:04:45 —
|«Роковой патруль» — 4x02
|02:06:59 —
|«Мистический квест» — 3x07
|02:17:26 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 4x10
|02:24:28 —
|«Горец» — 2x16
|02:31:09 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 7x05
|02:40:48 —
|«Футурама» — 6x15
|02:47:52 —
|«Остаться в живых» — 1x11
|03:00:11 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 2x09
|03:06:08 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 7x06
|03:12:17 —
|«Тёмные начала» — 3x03
|03:21:00 —
|Благодарности спонсорам
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