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Злодей Нил Патрик Харрис в тизере спецэпизодов «Доктора Кто»

Дабы зрители не забывали, что между завершившимся сезоном и сезоном новым им ещё предстоит отсмотреть цепочку специальных эпизодов (всего-то три штуки), официальный твиттер-аккаунт сериала «Доктор Кто» опубликовал тизер грядущего трейлера этих самых спецэпизодов.

Забавно, что в этом коротком видео Четырнадцатому Доктору в исполнении Дэвида Теннанта места не нашлось. Всё забрал себе театральный злодей, которого сыграл Нил Патрик Харрис.

В грядущих спецэпизодах покажут и Пятнадцатого Доктора в исполнении Шути Гатвы — в него неизбежно перевоплотится Четырнадцатый. Новую спутницу-блондинку Доктора мы уже видели, её зовут Руби Сандэй, а играет героиню Милли Гибсон.

Теги
ВидеоДоктор Кто
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Источник фотографий: Depositphotos

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