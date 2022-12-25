Злодей Нил Патрик Харрис в тизере спецэпизодов «Доктора Кто»

Дабы зрители не забывали, что между завершившимся сезоном и сезоном новым им ещё предстоит отсмотреть цепочку специальных эпизодов (всего-то три штуки), официальный твиттер-аккаунт сериала «Доктор Кто» опубликовал тизер грядущего трейлера этих самых спецэпизодов.
Забавно, что в этом коротком видео Четырнадцатому Доктору в исполнении Дэвида Теннанта места не нашлось. Всё забрал себе театральный злодей, которого сыграл Нил Патрик Харрис.
В грядущих спецэпизодах покажут и Пятнадцатого Доктора в исполнении Шути Гатвы — в него неизбежно перевоплотится Четырнадцатый. Новую спутницу-блондинку Доктора мы уже видели, её зовут Руби Сандэй, а играет героиню Милли Гибсон.
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