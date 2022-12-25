Дженсен Эклс загадал рождественское желание о возвращении к съёмкам «Пацанов»

Несмотря на то, что с горем пополам в конце третьего сезона Солдатика заморозили, было бы наивно полагать, что на этом история персонажа Дженсена Эклса в «Пацанах» подошла к концу.

В своих соцсетях актёр опубликовал видео о том, каким крутым профессионалом его считает каст проекта и насколько колоритным вышел образ супергероя старой гвардии.



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Промо-ролик Дженсен Эклс подписал, загадав рождественское желание:

Обожаю этих ребят. Не терпится снова надеть костюм. Это мое рождественское желание. Дженсен Эклс

Дата релиза четвёртого сезона «Пацанов» пока неизвестна.