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Дженсен Эклс, Энтони Старр и Карл Урбан творят сумасшедшие вещи на съёмках «Пацанов»

Шоураннер Эрик Крипке и компания неумолимы, когда дело заходит о снимающемся нынче четвёртом сезоне «Пацанов» и делятся лишь крохами информации, зато о вышедшем в этом году третьем сезоне готовы говорить без устали. И крайне щедры на материалы по предыдущим сериям.

Вот вам доказательство — свежее закадровое видео с комментариями участников основного актёрского состава, включая Карла Урбана, Энтони Старра, Дженсена Эклса, Эрин Мориарти, Карен Фукухары, Томера Капона и Ласа Алонсо. Актёры охотно делятся своими впечатлениями. Видеоряд тоже не подкачал.

Теги
ВидеоПацаны
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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