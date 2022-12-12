Дженсен Эклс, Энтони Старр и Карл Урбан творят сумасшедшие вещи на съёмках «Пацанов»

Шоураннер Эрик Крипке и компания неумолимы, когда дело заходит о снимающемся нынче четвёртом сезоне «Пацанов» и делятся лишь крохами информации, зато о вышедшем в этом году третьем сезоне готовы говорить без устали. И крайне щедры на материалы по предыдущим сериям.

Вот вам доказательство — свежее закадровое видео с комментариями участников основного актёрского состава, включая Карла Урбана, Энтони Старра, Дженсена Эклса, Эрин Мориарти, Карен Фукухары, Томера Капона и Ласа Алонсо. Актёры охотно делятся своими впечатлениями. Видеоряд тоже не подкачал.