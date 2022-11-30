Джеффри Дин Морган передаёт привет со съёмок четвёртого сезона «Пацанов» (фото)

Ещё один харизматичный чертяка шлёт всем привет со съёмок четвёртого сезона «Пацанов». Закадровое фото в своих соцсетях опубликовал Джеффри Дин Морган, который погостит в продолжении антигеройской сатиры в загадочной роли, деталей которой пока не раскрывают.

Но это и без того примечательное событие, ведь актёр таким образом празднует воссоединение в рамках вселенной «Сверхъестественного» — шоураннер Эрик Крипке отпахал в первых сезонах сериала, а Солдатик Дженсен Эклс и вовсе приходится Моргану экранным сыном.

Своё фото с пасторальным пейзажем и сценарием Джеффри Дин Морган сопроводил обращением, мол, надеется, все готовы к его появлению, потому что он-то ещё как готов.