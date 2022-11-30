 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Дженнифер Лоуренс жалеет, что снялась в «Пассажирах» Новая Женщина-кошка демонстрирует свой сногсшибательный прикид Рецензия и отзывы на сериал «1899» Время Рагнарёка! Журнал Time назвал топ лучших игр 2022 года DC Comics раскрывает завесу тайны Красной Канарейки
1
СЕРИАЛЫ
252
 
Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Джеффри Дин Морган передаёт привет со съёмок четвёртого сезона «Пацанов» (фото)

Ещё один харизматичный чертяка шлёт всем привет со съёмок четвёртого сезона «Пацанов». Закадровое фото в своих соцсетях опубликовал Джеффри Дин Морган, который погостит в продолжении антигеройской сатиры в загадочной роли, деталей которой пока не раскрывают.

Но это и без того примечательное событие, ведь актёр таким образом празднует воссоединение в рамках вселенной «Сверхъестественного» — шоураннер Эрик Крипке отпахал в первых сезонах сериала, а Солдатик Дженсен Эклс и вовсе приходится Моргану экранным сыном.

Промо-арт сериала «Пацаны»

Своё фото с пасторальным пейзажем и сценарием Джеффри Дин Морган сопроводил обращением, мол, надеется, все готовы к его появлению, потому что он-то ещё как готов.

Теги
Пацаны
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

1Солдатик Дженсена Эклса в костюме из 50-х — стильный концепт-арт для третьего сезона «Пацанов» 1Билли Бутчер и компания залезли в капсулу к Солдатику на съёмках «Пацанов» (фото)

Тоже интересно

27«В 40 всё будет кончено» — Наоми Уоттс «предсказали» конец карьеры, когда она перестанет быть сексуальной 9Новые фильмы недели: эпик «Сердце пармы», «Восставший из ада» и другие новинки кино 0«Андор» — 1x04–05 0В сеть просочились детали новой The Division 10«Дакота Джонсон горяча!» — Сидни Суини воплощает фантазии фанатов

Далее на КГ

3
Усатый Крис Пратт и боевая Аня Тейлор-Джой спасают вселенную в трейлере экшен-комедии «Супербратья Марио»
 0
«Томо-тян — девушка!» — новый трейлер и дата выхода ромкома про парня, который выясняет, что его бро — влюблённая девушка
 2
«Банды Лондона» Гарета Эванса продлены на третий сезон
 1
Французская студия Pathé вернулась в Россию — нам покажут новых «Астерикса и Обеликса»
 1
Вы переводитесь в ОПУ — вышел трейлер комедии «Я слежу за тобой»
 0
Лэнс Хенриксен почувствует приближение смерти в ужастике «Пробуждение Жнеца» (фото)
 0
Вскрываем Монополии ради экологии в пятом выпуске
 0
Школьная романтика Mill'а из OnlyOneOf (видео)
 0
Вскрываем монополии в четвертом выпуске!
 3
Стильный Дольф Лундгрен и опасный Терренс Ховард на первых кадрах экшен-комедии «Разборки в Одессе»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Многоходовочка Дуэйна Джонсона сработала: «Чёрный Адам» опять на коне
 
Кино Снова драконы: автор «Игры престолов» анонсировал новый полнометражный проект
 
Настя Ивлеева подалась в монашки в новом сериале от «Кинопоиска» (трейлер)
 
Солдатик, Хоумлендер и Билли Бутчер резвятся на съёмках третьего сезона «Пацанов» (видео)
 
Конец близок в тизере четвёртого сезона ужастика «Прислуга»
 
Кино «Джон Уик 4» анонсировал свой новый трейлер (видео)
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2ЕВА
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 542: Дорогой Чебурашка, «Амстердам», «Призрачный патруль 2»
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 541: «Улыбка», «Энола Холмс 2» и жизнь Странного Эла Янковича
 
9Ноль кадров в секунду
 
 
2Ноль кадров в секунду – 449: Кадры против God of War: Ragnarök
 
4Телеовощи – 471: Культ охотников на культы
 
2ЕВА – 505: Конфеты и пиздюли
 
7Ноль кадров в секунду – 448: Подарки Джорджио Торрентино
 
 
2ЕВА – 504: Таргарианить сестру
 
4Телеовощи – 470: Раскольников и Муму
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru