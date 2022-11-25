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Первоисточник: bleedingcool.com Прямая ссылка на новость:

Солдатик Дженсена Эклса в костюме из 50-х — стильный концепт-арт для третьего сезона «Пацанов»

Не только официальные соцсети «Пацанов» трудятся на ниве всеобщего блага — отдельные участники творческой команды сериала помогают по мере желания и сил. К примеру, художник по костюмам Грег Хопвуд поделился в своём инстаграме концепт-артом Солдатика (Дженсен Эклс) в его костюме из 50-х. Стильное милитари, как и положено бойцу.

Промо-арт сериала «Пацаны»

Но это всё наработки для третьего сезона. С материалами по четвёртому официальные представители рекламных отделов проекта по-прежнему жадничают — съёмки продолжаются, и с локаций свежатину пока не подвозили. Впрочем, это не мешает Эрику Крипке и компании заверять, что дальше — лучше, кровавее, безумнее.

Продолжение антигеройской сатиры по комиксам Гарта Энниса выйдет в следующем году, но до анонса точной даты ещё очень далеко.

Теги
Пацаны
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