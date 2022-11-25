Праздничные «Стражи галактики» получили оценку критиков на Rotten Tomatoes

Время ожидания почти истекло, и до выхода праздничной короткометражки «Стражей галактики» осталось меньше суток. Меж тем профессиональным рецензентам разрешили публично проставить свои оценки отсмотренному «Праздничному спецэпизоду». И критики решили не портить людям праздник — оценили приключенческую серию положительно.

Сейчас на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у спецэпизода Джеймса Ганна набралось 89% одобрения на основе 19 рецензий. А уже совсем скоро свои оценки праздничному приключению Дракса, Мантис и остальной честной компании поставят зрители. В спецэпизоде, события которого разворачиваются между случившимся во втором и третьем фильмах кинотрилогии, Дракс и Мантис отправляются на Землю, чтобы раздобыть Питеру Квиллу самый крутой подарок на Рождество — легендарного Кевина Бейкона.