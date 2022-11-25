Маньяк в Лондоне на постере четвёртого сезона триллера «Ты»

Обаятельный маньяк в исполнении Пенна Бэджли напоминает о себе свежим постером четвёртого сезона триллера «Ты». С тех пор продолжению подкорректировали дату выхода — новый плакат сообщает, что четвёртый сезон выйдет в двух частях. Первая выйдет на стриминговой платформе Netflix 9 февраля, а вторая ровно через месяц — 9 марта.

События перенесут нас вместе с главным героем через Атлантику в столицу Великобритании, где Джо попытается построить новую жизнь вдали от трагедий на родине.

На новом месте он неизбежно знакомится с новыми людьми, которых сыграют Эми-Ли Хикмен, Эдвард Спелирс, Тилли Кипер, Лукас Гейдж и Шарлотта Ричи. Тати Габриэль вернётся к роли Мэриенн из третьего сезона.