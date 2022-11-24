 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Брендан Фрейзер и компания путешествуют во времени в трейлере четвёртого сезона «Рокового патруля» Новые части серии «Миссия невыполнима» своей эпичностью уничтожат все предущие фильмы с Томом Крузом Дженнифер Лоуренс жалеет, что снялась в «Пассажирах» Издательство Titan Comics анонсировало творческую команду нового комикса о Конане-варваре «Маньяк Дзюндзи Ито: Жуткие японские истории» — второй промо-ролик хоррор-антологии
СЕРИАЛЫ
131
 
Прямая ссылка на новость:

Николас Виндинг Рефн представляет новую историю мести в трейлере неонуара «Ковбой из Копенгагена»

Месть, криминал и неон. Потоковый сервис Netflix опубликовал трейлер свежего творения Николаса Виндинга Рефна («Драйв») — шестисерийной криминальной драмы «Ковбой из Копенгагена». Премьера мини-сериала состоится 5 января.

Таинственная Миу (Анжела Бундалович) погружается в преступный ад современного мегаполиса, чтобы отомстить и добиться справедливости. Там она сталкивается со своим заклятым врагом Ракель (Лола Корфиксен), и обе пускаются в настоящую одиссею по пути естественного и сверхъестественного. В конце концов, когда Миу и Ракель осознают, что они не одиноки, прошлое бросает вызов их будущему.

Теги
ВидеоКовбой из Копенгагена
Комментарии

Ещё на эту тему

10Неоновый нуар Николаса Виндинга Рефна «Ковбой из Копенгагена» презентует свой первый тизер

Тоже интересно

9Не его уровень: Дуэйн Джонсон не хочет иметь ничего общего с «Шазамом» 0Неделя сериалов на КГ — главные новости 24–30 октября 1Заклятый враг Карателя может воскреснуть в новых выпусках 2Лили Коллинз пытается принять трудное решение в тизере третьего сезона «Эмили в Париже» 9Тоска зелёная: Кристиан Бэйл поделился впечатлениями от съёмок в «Торе: Любви и громе»

Далее на КГ

0
«Хороший, плохой, Джон Уик 4» — боевик с Киану Ривзом обещает гремучую смесь из вестерна, Затойчи и Одиссеи
 2
Джоэл и Элли выглядят сурово на постере экшен-триллера «Одни из нас»
 2
Зендее очень жарко на съёмках «Дюны 2» (фото)
 0
«Супер Майк 3» будет исполнять свой последний танцевальный номер на протяжении 30 минут в финале триквела (фото)
 12
Ипполит Киркоров и Галя-Надя Бузова на свежих фото со съёмок комедии «СамоИрония судьбы!»
 2
В сеть слили геймплейный трейлер «Смуты», отечественного исторического экшена
 0
BBC One объявил даты выхода новых серий «Страйка»
 4
«Мне почти 60» — Квентин Тарантино объяснил, почему не фанатеет от Marvel
 6
Очень прокаченный Ведьмак и любимая членоброня от Netflix! Подоспел трейлер нейстген-версии The Witcher 3
 2
Дэвид Теннант и его верная ТАРДИС на промо сериала «Доктор Кто»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
В комиксе про Пингвина издательство DC воссоздало один знаменитый мем
 
Кино Не Бонд. Генри Кавилл был вторым претендентом на роль агента 007, но в итоге уступил
 
Первое фото со съёмок продолжения «Настоящего детектива» с Джоди Фостер
 
Эмилия Кларк прокомментировала свой дебют в Marvel
 
Кино Крис Хемсворт берёт перерыв в карьере из-за проблем со здоровьем
 
Кэтрин Хан рассказала, когда начнутся съёмки спин-оффа «ВандаВижна» про Агату Харкнесс
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Телеовощи – 471: Культ охотников на культы
 
1ЕВА
 
 
7Ноль кадров в секунду – 448: Подарки Джорджио Торрентино
 
 
2ЕВА – 504: Таргарианить сестру
 
4Телеовощи – 470: Раскольников и Муму
 
1Ноль кадров в секунду – 447: Геймплей на блокноте
 
 
3ЕВА – 503: Хороший, милый геноцид
 
2Телеовощи – 469: Чудо-мужик!
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 540: «Варвар», «На Западном фронте без перемен», трэш от Нила Маршалла, новый глава DC
 
0Ноль кадров в секунду – 446: Разрешение на съёмку
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru