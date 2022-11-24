Николас Виндинг Рефн представляет новую историю мести в трейлере неонуара «Ковбой из Копенгагена»

Месть, криминал и неон. Потоковый сервис Netflix опубликовал трейлер свежего творения Николаса Виндинга Рефна («Драйв») — шестисерийной криминальной драмы «Ковбой из Копенгагена». Премьера мини-сериала состоится 5 января.

Таинственная Миу (Анжела Бундалович) погружается в преступный ад современного мегаполиса, чтобы отомстить и добиться справедливости. Там она сталкивается со своим заклятым врагом Ракель (Лола Корфиксен), и обе пускаются в настоящую одиссею по пути естественного и сверхъестественного. В конце концов, когда Миу и Ракель осознают, что они не одиноки, прошлое бросает вызов их будущему.