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Неоновый нуар Николаса Виндинга Рефна «Ковбой из Копенгагена» презентует свой первый тизер

Немой неоновый нуар на Netflix. Стриминговый сервис выкатил безмолвный тизер свежего сериала «Ковбой из Копенгагена» от мастера аутентичности Николаса Виндинга Рефна. Шестисерийная криминальная драма о мести планируется к показу на цифровой платформе в конце года.

Главная героиня Миу (Анжела Бундалович) погружается в преступный ад современного мегаполиса в надежде отомстить и добиться справедливости. Там она сталкивается со своим заклятым врагом Ракель, и обе пускаются в настоящую одиссею по пути естественного и сверхъестественного. В конце концов, когда Миу и Ракель осознают, что они не одиноки, прошлое бросает вызов их будущему.

Теги
ВидеоКовбой из Копенгагена
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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