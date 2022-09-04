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Второй сезон «Варваров» получил дату выхода

Древние германцы готовы к возвращению этой осенью. На просторах сети обнаружился постер второго сезона «Варваров». Историческая экшен-драма вернётся на стриминговый сервис Netflix с шестью новыми эпизодами 21 октября.

Второй сезон расскажет о последствиях случившегося в Тевтобургском лесу побоища, в котором против римской армии сражались вождь германского племени херусков Арминий (Лоуренс Рапп), его супруга Туснельда (Жанна Гурсо) и друг детства Фолквин Волчье Копьё (Давид Шюттер).

Постеры сериала «Варвары»

За сериал отвечают создатели проекта Арни Нолтинг и Жан Мартин Шарф. Шоураннером выступает Штефан Рузовицки, который также числится постановщиком первых трёх эпизодов продолжения. Производственным процессом руководит студия Gaumont.

Теги
ГалереяВарвары
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