Второй сезон «Варваров» получил дату выхода

Древние германцы готовы к возвращению этой осенью. На просторах сети обнаружился постер второго сезона «Варваров». Историческая экшен-драма вернётся на стриминговый сервис Netflix с шестью новыми эпизодами 21 октября.

Второй сезон расскажет о последствиях случившегося в Тевтобургском лесу побоища, в котором против римской армии сражались вождь германского племени херусков Арминий (Лоуренс Рапп), его супруга Туснельда (Жанна Гурсо) и друг детства Фолквин Волчье Копьё (Давид Шюттер).

За сериал отвечают создатели проекта Арни Нолтинг и Жан Мартин Шарф. Шоураннером выступает Штефан Рузовицки, который также числится постановщиком первых трёх эпизодов продолжения. Производственным процессом руководит студия Gaumont.