Новые сериалы недели: драматическое возвращение «Американского жиголо» с Джоном Бернталом

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Showtime

Жизнь обаятельного альфонса Джулиана Кея протекала безоблачно, пока его не обвинили в убийстве одной из бывших клиенток. События сериала разворачиваются спустя 15 лет после произошедшего в финале фильма. Кей вышел на свободу и пытается отыскать своё место в индустрии секса современного Лос-Анджелеса, а также воссоединиться с любовью своей жизни и выяснить, кто его подставил.

Джон Бернтал заменил Ричарда Гира в роли известного экранного альфонса и продолжит его историю а многосерийном формате. Создатели полнометражного оригинала поддерживают проект в качестве продюсеров.