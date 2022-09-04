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Новые сериалы недели: драматическое возвращение «Американского жиголо» с Джоном Бернталом

Источник: Showtime

После громких фэнтези-премьер, обсуждением которых нынче заняты многие сериальные комьюнити, в мире многосерийных проектов наступает непродолжительное затишье, но одна заметная премьера всё же состоится в конце недели — на кабельном канале Showtime стартует криминальная драма «Американский жиголо». А ещё на Netfix со свежим сезоном возвращается бойцовская драма «Кобра Кай».

Вторник, 6 сентября

 
Конец сезона4
FX
Чем мы заняты в тени What We Do in the Shadows

комедия

В ролях Даг Джонс, Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Деметриу, Харви Гильен, Бини Фелдштейн

Создатель Джемейн Клемент, Тайка Вайтити

Четвёртый сезон мокьюментари завершится десятым эпизодом Sunrise, Sunset. Кабельный канал FX успел продлить сериал на пятый сезон.

Видео

Четверг, 8 сентября

 
Сезон6
CBS All Access
Хорошая борьба The Good Fight

драма

В ролях Кристин Барански, Роуз Лесли, Каш Джамбо, Джастин Барта, Делрой Линдо, Сара Стил

Создатель Роберт Кинг, Мишель Кинг

События спин-оффа «Хорошей жены» разворачиваются через год после произошедшего в финале оригинального сериала. Масштабная финансовая афера разрушила репутацию молодого юриста Майи Ринделл, вдобавок обесценив все сбережения её наставницы и крёстной матери Дианы Локхарт. Отстранённые от работы в Lockhart & Lee, они находят поддержку в одной из престижнейших юридических фирм Чикаго.

Видео

Пятница, 9 сентября

 
Сезон5
Netflix
Кобра Кай Cobra Kai

комедия, драма, боевик

В ролях Ральф Маччио, Уильям Забка, Холо Маридуэньо, Мэри Маусер, Тэннер Бьюкэнэн, Кортни Хенгелер

Создатель Джош Хилд, Джон Харвитц, Хейден Шлоссберг

Спустя 30 лет после состоявшегося в 1984 году турнира поверженный и обнищавший Джонни Лоуренс решает заново открыть знаменитое додзё «Кобра Кай». Данный шаг возвращает его на путь застарелой вражды с добившимся успеха и процветания Дэниелом Ларуссо, пытающимся достичь гармонии с собой и окружающим миром без поддержки своего учителя мистера Мияги. Это история о людях, которым предстоит бороться с призраками прошлого и проблемами настоящего единственным известным им способом — при помощи карате.

Видео

Воскресенье, 11 сентября

 
Премьера+
Showtime
Американский жиголо American Gigolo

драма

В ролях Джон Бернтал, Гретхен Мол, Рози О'Донелл, Лиззи Брошере, Алекс Фернандес, Леланд Орсер

Создатель Дэвид Холландер, Дэвид Бар Кац

Жизнь обаятельного альфонса Джулиана Кея протекала безоблачно, пока его не обвинили в убийстве одной из бывших клиенток. События сериала разворачиваются спустя 15 лет после произошедшего в финале фильма. Кей вышел на свободу и пытается отыскать своё место в индустрии секса современного Лос-Анджелеса, а также воссоединиться с любовью своей жизни и выяснить, кто его подставил.

Джон Бернтал заменил Ричарда Гира в роли известного экранного альфонса и продолжит его историю а многосерийном формате. Создатели полнометражного оригинала поддерживают проект в качестве продюсеров.

Видео

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