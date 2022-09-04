Неделя сериалов на КГ — главные новости 29 августа — 4 сентября

Зрители выставили свои оценки «Властелину колец. Кольцам власти». И оные сильно отличаются от оценок критиков.
Без Бортич, но с Чадовым. «Игра на выживание» возвращается со вторым сезоном. Постер продолжения сообщает примерную дату премьеры.
Amazon заморозил рейтинги «Властелина колец. Колец власти» на трое суток. Чтобы защитить свой сериал от «троллей».
Продюсер сериала «Чикатило» получил пять с половиной лет колонии за взятки. Чего только не сделаешь ради искусства.
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Рекорд! «Властелин колец. Кольца власти» ударно стартовал на Amazon. Премьера удалась.
Ксеноморф и локации на первых концепт-артах «Чужого» Ноя Хоули. Так может выглядеть сериал по культовой вселенной Ридли Скотта.
«Мы создали сериал, который я хотел бы увидеть» — композитор «Властелина колец. Колец власти» пытается развеять сомнения поклонников. Попытка не пытка.
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«Дом Дракона» тизерит битву, Ланнистеров и наследников Визериса (фото). Свежие кадры из третьего эпизода.
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