Неделя сериалов на КГ — главные новости 29 августа — 4 сентября

Зрители выставили свои оценки «Властелину колец. Кольцам власти». И оные сильно отличаются от оценок критиков.

Без Бортич, но с Чадовым. «Игра на выживание» возвращается со вторым сезоном. Постер продолжения сообщает примерную дату премьеры.

Amazon заморозил рейтинги «Властелина колец. Колец власти» на трое суток. Чтобы защитить свой сериал от «троллей».

Продюсер сериала «Чикатило» получил пять с половиной лет колонии за взятки. Чего только не сделаешь ради искусства.