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«Дом Дракона» тизерит битву, Ланнистеров и наследников Визериса (фото)

Кабельный канал HBO, по чистой случайности расщедрившийся на бесплатный показ первого эпизода «Дома Дракона» в день премьеры приквела «Властелина колец», не забывает анонсировать зрителям грядущие события в истории о Таргариенах.

В сети опубликованы свежие кадры из эпического фэнтези — подборка изображений посвящена отдельным событиям из третьего эпизода, включая битву на Ступенях с участием отважных воителей из дома Велариона.

Кадры из сериала «Дом Дракона» Кадры из сериала «Дом Дракона» Кадры из сериала «Дом Дракона» Кадры из сериала «Дом Дракона» Кадры из сериала «Дом Дракона» Кадры из сериала «Дом Дракона»

А ещё выяснилось, что между событиями второго и третьего эпизодов минуло около двух лет. Визерис Таргариен уже нянчит своего наследника, а его супруга Алисента Хайтауэр носит под сердцем второго ребёнка.

Третью серию под названием Second of His Name срежиссировал Грег Яйтанс («Банши»).

Кадры из сериала «Дом Дракона» Кадры из сериала «Дом Дракона» Кадры из сериала «Дом Дракона» Кадры из сериала «Дом Дракона»
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Источник фотографий: Depositphotos

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