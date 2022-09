«Дом Дракона» тизерит битву, Ланнистеров и наследников Визериса (фото)

Кабельный канал HBO, по чистой случайности расщедрившийся на бесплатный показ первого эпизода «Дома Дракона» в день премьеры приквела «Властелина колец», не забывает анонсировать зрителям грядущие события в истории о Таргариенах.

В сети опубликованы свежие кадры из эпического фэнтези — подборка изображений посвящена отдельным событиям из третьего эпизода, включая битву на Ступенях с участием отважных воителей из дома Велариона.

А ещё выяснилось, что между событиями второго и третьего эпизодов минуло около двух лет. Визерис Таргариен уже нянчит своего наследника, а его супруга Алисента Хайтауэр носит под сердцем второго ребёнка.

Третью серию под названием Second of His Name срежиссировал Грег Яйтанс («Банши»).