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«Дом Дракона» продлён на второй сезон

Фэнтези-эпик «Дом Дракона» едва стартовал, собрал за первые дни на всех платформах HBO 20 млн просмотров и следом удостоился официального продления на второй сезон. Кампанию по запуску приквела «Игры престолов» можно считать успешной. По крайней мере, на стартовом этапе.

В честь важного анонса официальный твиттер-аккаунт сериала опубликовал, посвящённый продлению видеоролик.

Сериал по вселенной «Песни Льда и Пламени» рассказывает о первых Таргариенах, правивших в Вестеросе после вынужденной релокации с берегов родной Валирии, которую накрыло страшным катаклизмом. Драконьи всадники пока ещё не готовы выпускать власть из своих цепких рук, но междоусобица рано или поздно ослабит некогда могущественный род.

В проекте шоураннеров Мигеля Сапочника и Райана Кондала снимаются Пэдди Консидайн, Эмма Дарси, Оливия Кук, Милли Олкок, Рис Иванс, Грэм Мактавиш, Эмили Кэри, Ив Бест и Стив Туссэн.

Теги
ВидеоДом Дракона
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Источник фотографий: Depositphotos

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