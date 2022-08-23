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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Премьера «Дома Дракона» установила рекорд по просмотрам

Источник: HBO

Никто и не сомневался, что эта премьера станет событием. Первый эпизод эпического фэнтези «Дом Дракона» позволил всем изголодавшимся по культовой вселенной «Игры престолов» вернуться в Вестерос, что они и сделали. И благодаря этому первая серия саги о Таргариенах продемонстрировала рекордное количество просмотров в день своей премьеры.

По информации Warner Bros. Discovery, за первый вечер на кабельном канале HBO и видеосервисе HBO Max эпизод The Heirs of the Dragon посмотрело 9,99 млн человек. И это лучший для HBO премьерный результат 2022 года. Более того, это лучший стартовый результат за всю историю кабельного канала.

В соцсетях, само собой, тоже исправно пошумели. В день премьеры в «Твиттере» «Дом Дракона» возглавлял топ самых трендовых тем 14 часов подряд. В Warner Bros. все, конечно, надеются, что такая тенденция сохранится на протяжении всего первого сезона.

Теги
Дом Дракона
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