Первый тизер нового скандального сериала от создателя «Эйфории» с The Weeknd, Blackpink и дочкой Джонни Деппа

Создатель «Эйфории» Сэм Левинсон продолжает эпатировать публику. В новом проекте, драме об изнанке Голливуда «Кумир», он собрал The Weeknd, Лили-Роуз Депп и Дженни Ким из Blackpink (спросите Судакова), которые будут делать то же, что обычно делают его персонажи. В общем, обещают много непотребств.

В центре сюжета — владелец ночного клуба и лидер культа (The Weeknd) и восходящая поп-звезда (Депп). Само собой, покажут изнанку этого бизнеса

Сериал был подвергнут масштабным пересъёмкам, причём тогда, когда все шесть эпизодов уже были готовы. Официальна причина — изменение творческого видения. Неофициальная — The Weeknd был недоволен тем, что больше внимания уделяется героине Лили-Роуз Депп, нежели ему самому. Тогда пришлось даже сменить режиссёра.

В скандальном проекте также снялись недавно заполучившая роль Барби актриса-трансгендер Хари Неф, Дэн Леви («Шиттс-Крик»), Дебби Райан («Ненасытная»), австралийский блогер Трой Сивани и трагически погибшая в автоаварии Энн Хеч («Донни Браско», «Шесть дней, семь ночей»).