Хороша в халате и без него — Старлайт Эрин Мориарти дразнит вас свежими фото со съёмок «Пацанов»

Да, «Пацаны» снова в деле! На этот раз в серьёзно усиленном составе — в четвёртом сезоне мутузить супергероев вместе с Бутчером и командой будет Старлайт (Эрин Мориарти), что существенно повышает их шансы на выживание.

Актриса поделилась первым совместным кадром со съёмок, пообещав нам нечто шокирующее, и порадовала фанатов пачкой сочных фото с собой любимой — в образе и без.

Помимо засветившихся на свежем фото Джека Куэйда, Ласа Алонсо, Томера Капона, Карен Фукухары, раньше своё участие в продолжении по-разному подтвердили Энтони Старр, Чейс Кроуфорд и Карл Урбан и Дженсен Эклс, чей Солдатик пришёлся всем так по душе.

Доминик Макэллиготт к ним, судя по всему, не присоединится, равно как и Нэйтан Митчелл. Последнего в роли нового Чёрного Нуара заменит новый актёр. Зато до основного актёрского состава была повышена Клаудия Думит.