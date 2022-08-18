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Дженсен Эклс выезжает на съёмки четвёртого сезона «Пацанов» (фото)

Источник: Amazon

Часть основного актёрского состава «Пацанов» уже прикатила на съёмочную площадку четвёртого сезона в Ванкувер, где занимается подготовкой к трудовым будням. Особенно это заметно по исполнителям главных ролей Карлу Урбану и Джеку Куэйду, которые славно отмечают близкий старт активного производства.

В своих соцсетях Урбан опубликовал уютное фото с коллегой и выпивкой. Дополнить их дуэт грозится альфач третьего сезона Дженсен Эклс, который прокомментировал фото, мол, закажи мне двойную выпивку, ибо я уже в пути. В общем, прозрачно намекнул, что в скором времени присоединится к актёрской команде сериала. Никто, впрочем, и не сомневался, что Солдатик вернётся в сюжет. В Канаду на прошлой неделе, помимо Урбана с Куйдом, оправились Энтони Старр, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара и бессменный шоураннер многосерийной антигеройской сатиры Эрик Крипке. Четвёртый сезон экранизации одноимённого комикса Гарта Энниса выйдет на стриминговом сервисе Amazon в следующем году.

Теги
Пацаны
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