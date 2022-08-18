 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Александра Даддарио на первых кадрах из «Мэйфейрских ведьм» Энн Райс Исполнительница роли Бэтгёрл показала, чего мы лишились Жаркие кадры из сериала «Жизнь по вызову» Сарика Андреасяна Добыча — новый Хищник в старое время. Мнение Новые фильмы недели: польская эротика «Следующие 365 дней» и другие новинки кино
СЕРИАЛЫ
324
 
Первоисточник: www.thewrap.com Прямая ссылка на новость:

Эмилию Кларк обозвали пухлой коротышкой на премьере «Дома Дракона»

Источник: HBO

Приквел «Игры престолов» добавил в свою промо-кампанию перчинку — не нарочно и не сам. На премьере «Дома Дракона» в Сиднее Патрик Дилэйни, глава австралийской телекомпании Foxtel, занятой дистрибуцией сериала в стране, умудрился прилюдно сесть в лужу, оскорбив Мать драконов. Выступая перед премьерным показом первого эпизода, Дилэйни попытался пошутить о том, как решил познакомиться со знаменитым фэнтези-эпиком — тем самым сериалом, где «низкорослая пухлая девчонка входит в пламя».

Именно так глава Foxtel, само собой, охарактеризовал валирийского потомка главных героев приквела Дейенерис Таргариен в исполнении Эмилии Кларк. Присутствовавшие на премьере, по свидетельствам очевидцев, натурально воздухом поперхнулись от такого описания героини. Отразилось ли общее возмущение на впечатлениях от просмотра первой серии «Дома Дракона», инсайдеры умалчивают.

Но, говорят, телекомпания уже принесла актрисе официальные искренние извинения от лица своего крайне неудачно пошутившего руководителя.

Теги
Дом Дракона
Комментарии

Ещё на эту тему

1Создатели «Дома Дракона» рассказывают о Таргариенах в свежем ролике о создании эпика 28Чёрному Морскому Змею наплевать на отношение зрителей к его кастингу в «Дом Дракона» 9Мэтт Смит в доспехах и на Железном троне — свежие кадры из «Дома Дракона»

Тоже интересно

2Боб Оденкёрк готовится к финалу сериала «Лучше звоните Солу» (тизер) 0Роуз Бирн возвращается в мир аэробики в трейлере второго сезона «В ритме жизи» 28«Особо опасен 2» с Крисом Праттом? Тимур Бекмамбетов интригует фанатов 14Безумный Том Холланд шатается по Нью-Йорку на съёмках триллера «Переполненная комната» (фото) 6Создатели хита «Всё везде и сразу» в ближайшие пять лет будут снимать фильмы для крупной голливудской студии

Далее на КГ

2
Джанкарло Эспозито отказался от роли в сериале «Локи» ради чего-то покруче
 3
За неё не придётся краснеть. «Женщина-Халк» — лучший сериал Marvel по версии критиков
 1
Тони Старк на минималках и прочие герои «Чёрной Пантеры 2» (фото)
 8
Селфи с царём на первых кадрах детектива «Азазель» — современной адаптации романа Бориса Акунина
 10
Тайны, хаос и убийства в трейлере комедийного ужастика «Уэнздей» Тима Бёртона
 1
Создатель «Перси Джексона и Олимпийцев» рассказал о расхождениях сериала с первоисточником
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Секретная штаб-квартира»
 13
Идрис Эльба выбыл из гонки за роль Джеймса Бонда
 2
Зак Эфрон, Рассел Кроу и Билл Мюррей поддерживают своих парней во Вьетнаме пивасиком (видео)
 0
КГ играет: The Banner Saga 2, часть 3
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2ЕВА
 
 
2Телеовощи – 457: Секс-олимпиада
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
21Лазер-шоу «Три дебила» – 528: «Добыча», «Топ Ган: Мэверик», «Тор 4», новый план DC
 
1Ноль кадров в секунду – 434: Кадры против облаков
 
7ЕВА – 489: Кончающий наездник
 
9Телеовощи – 456: Гейские ассоциации
 
14Лазер-шоу «Три дебила» – 527: «Скиф», «Смерть в прерии», бесплатные блокбастеры
 
1Ноль кадров в секунду – 433: Шерлок против тентаклей
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 109: Приличная GTA 6 и AAA-индустрия
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru