Эмилию Кларк обозвали пухлой коротышкой на премьере «Дома Дракона»

Приквел «Игры престолов» добавил в свою промо-кампанию перчинку — не нарочно и не сам. На премьере «Дома Дракона» в Сиднее Патрик Дилэйни, глава австралийской телекомпании Foxtel, занятой дистрибуцией сериала в стране, умудрился прилюдно сесть в лужу, оскорбив Мать драконов. Выступая перед премьерным показом первого эпизода, Дилэйни попытался пошутить о том, как решил познакомиться со знаменитым фэнтези-эпиком — тем самым сериалом, где «низкорослая пухлая девчонка входит в пламя».

Именно так глава Foxtel, само собой, охарактеризовал валирийского потомка главных героев приквела Дейенерис Таргариен в исполнении Эмилии Кларк. Присутствовавшие на премьере, по свидетельствам очевидцев, натурально воздухом поперхнулись от такого описания героини. Отразилось ли общее возмущение на впечатлениях от просмотра первой серии «Дома Дракона», инсайдеры умалчивают.

Но, говорят, телекомпания уже принесла актрисе официальные искренние извинения от лица своего крайне неудачно пошутившего руководителя.