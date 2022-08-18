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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Джанкарло Эспозито отказался от роли в сериале «Локи» ради чего-то покруче

Источник: Amazon

На бостонском Comic ConДжанкарло Эспозито рассказал о своих переговорах с Marvel Studios. По мнению актёра, ему предлагали роль в сериале «Локи».

Думаю, речь шла о «Локи».

 
Джанкарло Эспозито

Но актёр решил, что это для него как-то мелко и ждёт, пока ему отдадут на растерзание роль Профессора Икс. Эспозито говорил, что в его версии Чарльза Ксавьера были бы «сила, грация и спокойствие». То есть примерно тоже самое, что он сейчас показывает в «Пацанах».

После того, как Disney купила 20th Century Fox, мутанты могут появляться в проектах MCU. Первый мутант уже дебютировал в «Мисс Марвел», чем изрядно выбесил фандом. Чарльза Ксавьера из другой вселенной убила Ванда в «Мультивселенной безумия». Но суть в том, что Marvel начала включать этих персонажей в свои фильмы и сериалы, и рано или поздно представит новые версии мутантов, включая Профессора Икс.

Возможно, актёр всё правильно делает. Бенедикт Камбербэтч, отказавшись от Малекита в сиквеле «Тора», позже стал Доктором Стрэнджем и, по словам Кевина Файги, якорем MCU. Помимо неизвестной роли в «Локи» и Профессора Икс, Джанкарло Эспозито вёл переговоры с Marvel по поводу ролей Магнето и Доктора Дума.

Комментарии (2)

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