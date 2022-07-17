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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Мисс Марвел — первый мутант MCU. Фандом в бешенстве, и во всём винит Кевина Файги

Источник: Marvel

К финальному эпизоду «Мисс Марвел» жизнь поклонников не готовила, и они отправились в соцсети разнести главу Marvel Studios Кевина Файги на чём свет стоит за то, что Камала Хан стала первым мутантом в киновселенной.

Когда Disney купила 20th Century Fox, у студии появилась возможность представлять мутантов в своих проектах, как Кевин Файги и хотел ещё со времён старта «Железного человека». Так в «ВандаВижне» появился Пьетро версии Эвана Питерса, а в «Докторе Стрэндже 2» сам Профессор Икс Патрика Стюарта.

Но своих мутантов в MCU ещё не было — до «Мисс Марвел». От новости века у фанатов болевой шок, ведь по канону Камала Хан представляла вид Нелюдей.

Вот что пишут поклонники в твиттере.

«Мутация» в её генах и тема «Людей Икс» на фоне. Да быть, нахрен, не может…

Так что, Камала — мутант, а не одна из Нелюдей? Почему Кевин Файги ненавидит «Нелюдей», в этом нет вообще никакого смысла, я не понимаю.

Нелюди тизерят мутантов? Кевин Файги, что ты задумал?

Финал мне понравился, но почему было сказано «мутация» под тему «Людей Икс»? «Нелюди» помочились в хлопья Кевина Файги, или в чём дело? Что он против них имеет? Чёртова жесть.

Кевин Файги принимает наихудшее из возможных решений только для того, чтобы фанаты MCU съели его.

Кевин Файги просто этим послал «Нелюдей» куда подальше.

Поклонники затаили обиду на Файги за то, что он не экранизирует «Нелюдей» в Четвёртой фазе, как обещал. К тому же, они не очень довольны судьбой короля Нелюдей и одного из Иллюминатов в «Мультивселенной безумия» Чёрного грома, хотя Алая Ведьма там ни с кем не церемонилась.

Чисто технически в «Мисс Марвел» не было подтверждено, что Камала Хан — мутант. Просто её дофига умный друг сказал неопределённую фразу о том, что обнаружил в её крови нечто похожее на мутацию. И хотя тема из «Людей Икс» на фоне простора для воображения не оставляет, всегда есть шанс, что это был не самый тонкий троллинг.

Пока поклонники пытаются выяснить коварный план главы Marvel Studios, он уже сам всё давно рассказал — или так думает. А что касается высшего смысла Четвёртой фазы, здесь у Файги была своя славная миссия.

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Источник фотографий: Depositphotos

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