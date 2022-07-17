Создатели «Смешариков» отправят городских детей знакомиться с деревней в новом мультсериале

Создатели анимационных хитов «Смешарики» и «Фиксики» представили новый мультсериал «Деревенские истории» на проходящем в эти выходные фестивале «Пилот». О проекте рассказали в ходе презентации самых ожидаемых российских сериалов 2022-2023 годов.

Главная героиня сериала — пятилетняя Ася — вместе с родителями переезжает жить из города в деревню, где всё для неё в новинку. Там девочка встречает своего сверстника, сына фермеров Ваню, который вырос в деревне и всегда готов помочь городской подруге.

Родился этот проект из истории, что у автора собственные дети не знали, откуда берутся яйца в холодильнике, были уверены, что это специальная упаковка. И автор проекта решила рассказать детям, которые такие же как главная героиня сериала, о том, как вообще все устроено. Десислава Медкова, продюсер проекта

Сериал познакомит городских детей, которые все меньше выезжают на дачу, с российской деревней и природой. Герои сходят в лес, увидят диких животных и даже узнают, почему Волга цветёт зелёным цветом. Наверняка и взрослые откроют для себя массу интересного, по сложившейся уже вокруг «Смешариков» и «Фиксиков» традиции.

Одной из главных особенностей мультфильма станет реальный, а не сказочный сеттинг. Никаких «Левиафанов» и «деревенского киберпанка» — всё просто и по-настоящему:

Мы не делаем волшебный мир. Большинство мультиков для этого возраста делаются в некоем волшебном мире, там возникают феи, какие-нибудь гномы, а здесь концепция состоит именно в том, что всё происходит в нашем мире, в наше время, реальные дети и реальные характеры.

Фестиваль сериалов «Пилот» проходит в городе Иваново в четвёртый раз. Его президентом является режиссёр Валерий Тодоровский, генеральным продюсером — актриса Светлана Дрыга, а программным директором — кинокритик Егор Москвитин. Ведущие эксперты и игроки телерынка России отсмотрели более 20 пилотных эпизодов отечественных сериалов. «Деревенские истории» стали первым анимационным проектом слёта.

Премьера мультсериала запланирована на весну или осень 2023 года.