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СЕРИАЛЫ
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Первоисточник: tass-ru.turbopages.org Прямая ссылка на новость:

Создатели «Смешариков» отправят городских детей знакомиться с деревней в новом мультсериале

Источник: группа компаний Рики

Создатели анимационных хитов «Смешарики» и «Фиксики» представили новый мультсериал «Деревенские истории» на проходящем в эти выходные фестивале «Пилот». О проекте рассказали в ходе презентации самых ожидаемых российских сериалов 2022-2023 годов.

Главная героиня сериала — пятилетняя Ася — вместе с родителями переезжает жить из города в деревню, где всё для неё в новинку. Там девочка встречает своего сверстника, сына фермеров Ваню, который вырос в деревне и всегда готов помочь городской подруге.

Родился этот проект из истории, что у автора собственные дети не знали, откуда берутся яйца в холодильнике, были уверены, что это специальная упаковка. И автор проекта решила рассказать детям, которые такие же как главная героиня сериала, о том, как вообще все устроено.

 
Десислава Медкова, продюсер проекта

Сериал познакомит городских детей, которые все меньше выезжают на дачу, с российской деревней и природой. Герои сходят в лес, увидят диких животных и даже узнают, почему Волга цветёт зелёным цветом. Наверняка и взрослые откроют для себя массу интересного, по сложившейся уже вокруг «Смешариков» и «Фиксиков» традиции.

Одной из главных особенностей мультфильма станет реальный, а не сказочный сеттинг. Никаких «Левиафанов» и «деревенского киберпанка» — всё просто и по-настоящему:

Мы не делаем волшебный мир. Большинство мультиков для этого возраста делаются в некоем волшебном мире, там возникают феи, какие-нибудь гномы, а здесь концепция состоит именно в том, что всё происходит в нашем мире, в наше время, реальные дети и реальные характеры.

Фестиваль сериалов «Пилот» проходит в городе Иваново в четвёртый раз. Его президентом является режиссёр Валерий Тодоровский, генеральным продюсером — актриса Светлана Дрыга, а программным директором — кинокритик Егор Москвитин. Ведущие эксперты и игроки телерынка России отсмотрели более 20 пилотных эпизодов отечественных сериалов. «Деревенские истории» стали первым анимационным проектом слёта.

Премьера мультсериала запланирована на весну или осень 2023 года.

Теги
АнонсыМультфильмФестиваль сериалов ПИЛОТ
Комментарии (1)

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