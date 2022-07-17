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«Токийские мстители» — дата выхода второго сезона Новые сериалы недели: Мистер Бин против шмеля и ресторанная комедия со звездой «Бесстыдников» Генри Кавилл, Джейсон Момоа и Эмбер Хёрд меряются мускулами на фото со съёмок «Лиги справедливости Зака Снайдера» Уэсли Снайпс рассказал, кому именно предназначался первый «Блэйд» Щас Спою! Вуди Харрельсон сыграет главную роль в мюзикле
СЕРИАЛЫ
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 11–17 июля

Источник: Amazon
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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1Телеовощи – 452: Старый зануда и кампания
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 523: «Принцесса», «Род мужской», подробности «Аватара 2»
 
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