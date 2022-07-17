Неделя сериалов на КГ — главные новости 11–17 июля

Средиземье в опасности! Вышел первый трейлер эпика «Властелин колец. Кольца власти». Но команда отважных косплееров попытается его спасти.

Звезда «Флэша» пожаловалась на расизм и женоненавистничество фанатов сериала. С которыми ей никто не помогал бороться.

Чёрная королева Нуменора и Галадриэль верхом на свежих кадрах эпика «Властелин колец. Кольца власти». А также другие колоритные персонажи

Новые лица Вестероса на свежих промо сериала «Дом Дракона». Эпик стартует на HBO в августе.

Каратель Джон Бернтал перебрался на другой потоковый сервис и торгует своим телом. Есть на что посмотреть.