Телеовощи. Выпуск 453: Абдул Бибип и подозрительные сиськи

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Вступление
|03:18 —
|Обсуждение новостей
|42:51 —
|«Люся» — 1x01—02
|47:53 —
|«Обитель зла» (Resident Evil) — 1x01
|51:23 —
|«Чёрная птица» (Black Bird) — 1x01—02
|01:00:14 —
|«Южный Парк: Стриминговые войны. Часть 2»
|01:08:59 —
|«Мир Дикого Запада» — 4x03
|01:11:43 —
|«Список смертников» — 1x03
|01:19:15 —
|«Старик» — 1x05
|01:25:56 —
|«Пацаны» — 3x08 (финал сезона)
|01:37:23 —
|«Зло» — 3x05
|01:39:39 —
|«Мисс Марвел» — 1x02—06 (финал сезона)
|01:55:48 —
|«Звёздный путь: Странные новые миры» — 1x02
|02:10:39 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 3x11
|02:15:45 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 5x09
|02:19:20 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 5x18
|02:26:33 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 1x12
|02:35:30 —
|«Их было десять» — 1x01
|02:44:21 —
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