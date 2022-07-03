Телеовощи. Выпуск 451: Главная притворюшка

-
- 0
- 163
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на BoostyПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Вступление
|05:38 —
|Обсуждение новостей
|37:17 —
|«Медведь» (The Bear) — 1x01
|49:08 —
|«Человек против пчелы» (Man vs. Bee) — 1x01
|56:31 —
|«Мир Дикого Запада» — 4x01
|01:06:24 —
|«Старик» — 1x03
|01:16:25 —
|«Зло» — 3x02—03
|01:21:33 —
|«Пацаны» — 3x06
|01:37:58 —
|«Академия „Амбрелла“» — 3x01—02
|01:44:26 —
|«Горец» — 1x17
|01:50:06 —
|«Прослушка» — 5x02
|01:57:22 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 5x08
|02:00:02 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 3x09
|02:06:34 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 1x10
|02:14:55 —
|Благодарим наших спонсоров
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: