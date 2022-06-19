Телеовощи. Выпуск 449: Глубокий анализ сериалов

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Вступление
|05:01 —
|Обсуждение новостей
|37:33 —
|«Зло» — 3x01
|46:54 —
|«Очень странные дела» — 4x02—07
|59:19 —
|«Пацаны» — 3x04
|01:08:40 —
|«Оби-Ван Кеноби» — 1x05
|01:42:46 —
|«Предложение» — 1x07
|01:55:10 —
|«Пентаверат» — 1x05
|02:04:20 —
|«Гардемарины, вперёд!» — 1x04 (финал)
|02:19:53 —
|«Горец» — 1x16
|02:31:31 —
|«Прослушка» — 5x01
|02:40:40 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 3x07
|02:45:07 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 5x06
|02:51:11 —
|«Футурама: Потерянное приключение»
|02:59:00 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 5x15
|03:11:57 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 1x08
|03:23:21 —
|«Бриджертоны» — 1x08 (финал сезона)
|03:47:45 —
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