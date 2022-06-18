Марвеловский ответ «Чудо-женщине» — режиссёр «Шан-Чи» готовит сериал про возлюбленного Алой ведьмы

Marvel продолжает штамповать сериалы для Disney+, отправляя на стриминг всех, кому никогда бы не выдали собственный сольник. Очередной счастливчик — Чудо-человек, он же Саймон Уильямс, один из старейших персонажей этой комиксовой вселенной, который успел побыть злодеем, но впоследствии был принят в Мстителей.

Продюсером сериала выступит подаривший миру «Шан-Чи и Легенду десяти колец» Дестин Дэниел Креттон, который также может срежиссировать эпизод-другой. Сценарий напишет Эндрю Гест («Сообщество», «Бруклин 9-9»), поэтому смеем предположить, что нас ждёт комедия. Снова.

Что интересно, по комиксам Чудо-человек имел тесную связь с Вижном — через ионную энергию и мозговые волны, которые делали их похожими на братьев. А ещё испытывал чувства к Ванде, когда Вижна не стало. Ждём возвращения Элизабет Олсен? Это было бы логично, учитывая огромную фанатскую любовь к актрисе и отмеченный всеми её впечатляющий перфоманс в «Докторе Стрэндже: В мультивселенной безумия». Правда, пока неясно, какой именно подход к персонажу выберет студия.

Съёмки сериала могут стартовать уже в следующем году