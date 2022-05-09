 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Кристин Милиоти возвращается к мужу-социопату в трейлере второго сезона «Игрушки для взрослых» Злой гений Брюс Уиллис мотает срок с другими суперзлодеями в триллере «Исправительные меры» (видео) Звезда «Отряда самоубийц» надеется на выход режиссёрской версии фильма Шэрон Стоун не зашла: главной злодейкой «Синего жука» станет другая белая женщина Ноль кадров в секунду. Выпуск 420: Девичник со стриптизёрами
3
СЕРИАЛЫ
651
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Режиссёр «Лунного рыцаря» ответил актёру «Шан-Чи» на критику Итана Хоука и рассказал об альтернативной концовке сериала

Источник: Disney+

Ещё до того, как стать главной звездой фильма Marvel «Шан-Чи и Легенда десяти колец», Симу Лю взял на себя важную миссию критиковать проекты, тонущие в азиатских стереотипах или страдающие погрешностями исполнения. «Лунному рыцарю» досталось за то, что Итан Хоук, сыгравший главного злодея сериала Артура Хэрроу, неубедительно произносил свои реплики на мандаринском диалекте.

Режиссёр проекта Мохамед Диаб не решается спорить с экспертом.

Во втором эпизоде Хэрроу говорит на мандаринском диалекте, и Симу заметил неточности произношения. Меня это не расстроило, наоборот, я поблагодарил его за то, что он указал мне на ошибку. У нас был эксперт, и мы старались изо всех сил. И знаете что? В следующий раз мы сделаем лучше.

 
Мохамед Диаб

В следующий раз? Ну да ладно. Симу Лю можно понять, он, в общем, абсолютно прав, но если говорить от лица неподготовленного в плане мандаринского диалекта зрителя, никто не заметит разницы, а с точки зрения игры Итан Хоук сработал безупречно.

Работа над ошибками — не всё, что может предложить нам режиссёр «Лунного рыцаря». Вдобавок Диаб рассказал, какой могла быть альтернативная концовка сериала.

Помню, как действие всех финальных сцен планировалось снять внутри Чертогов богов. Вообще всех! А потом я подумал, ну нет, а как же ночной Каир? Нам нужны сцены за пределами замкнутого пространства. Мы продолжали развивать эту тему, все делились идеями, каждый вносил свою лепту, поэтому не так легко будет сказать, чья конкретно заслуга в тех результатах, что вы видите. Мне нравится, что в третьем эпизоде зрители увидели Каир при свете дня и поняли, насколько наш Египет не похож на тот, каким его привыкли воображать, знаете, пустыни и прочее.

Ну вот, теперь мы знаем всё. Что касается продолжения «Лунного рыцаря», пока оно не планируется, к тому же, для Оскара Айзека этот вопрос, по его словам, не имеет большого значения.

Теги
Лунный рыцарь
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

17Алый скарабей во всей красе на официальном кадре из финала «Лунного рыцаря» 4Будущее «Лунного Рыцаря» не имеет большого значения для Оскара Айзека 17Оскар Айзек готов к решающей схватке в трейлере финала «Лунного Рыцаря»

Тоже интересно

0КГ играет: Max Payne 2: The Fall of Max Payne, часть 2 22Халатность или диверсия? Вышел трейлер отечественной драмы «Чернобыль» с Игорем Петренко 9Отец ищет пропавшую дочь в трейлере триллера «Многоэтажка» от режиссёра «Вампиров средней полосы» 22Самый жёсткий кастинг — Флоренс Пью и Джулия Гарнер бьются за роль Мадонны 5Роуз Лесли находят и теряет Тео Джеймса в трейлере драмы «Жена путешественника во времени»

Далее на КГ

6
Ваня и остальные Харгривзы отправляются в отель «Забвение» на свежих постерах «Академии Амбрелла»
 12
Трейлер антологии «Любовь, смерть и роботы» презентует названия эпизодов третьего сезона
 3
Экшен-комедия «Затерянный город» с Буллок, Татумом и Питтом выйдет в цифре уже 10 мая
 11
Постер «Аватара 2» отдаёт дань уважения первому фильму
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»
 0
«Лазер-шоу „Три дебила“» — прямая трансляция
 29
В «Торе 4» персонаж Натали Портман больше не будет скучной и несмешной героиней (как в предыдущих частях)
 9
Когда денег больше, чем мозгов: глава Lionsgate рассказал, как пытался договориться с Netflix насчёт проката «Достать ножи 2» и «Достать ножи 3»
 5
«Записки Цензора»: Что смотреть в День Победы?
 0
Неделя кино на КГ — главные новости 2–8 мая
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Телеовощи – 443: Портить жизнь и воздух
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 514: Неожиданные анонсы, хрюканина и Ninjababy
 
1Ноль кадров в секунду – 420: Девичник со стриптизёрами
 
6ЕВА – 475: Метафизическая пуля в жопе
 
5Ноль кадров в секунду
 
 
1Телеовощи – 442: Штырь всё делает лучше
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 513: «Скорая» Майкла Бэя, суд Джонни Деппа, лучшие «Мушкетёры»
 
3Ноль кадров в секунду – 419: Распил Соника
 
3ЕВА – 474: Маджонгом Землю не спасти
 
 
2Телеовощи – 441: Не только яма глубокая
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru