Режиссёр «Лунного рыцаря» ответил актёру «Шан-Чи» на критику Итана Хоука и рассказал об альтернативной концовке сериала

Ещё до того, как стать главной звездой фильма Marvel «Шан-Чи и Легенда десяти колец», Симу Лю взял на себя важную миссию критиковать проекты, тонущие в азиатских стереотипах или страдающие погрешностями исполнения. «Лунному рыцарю» досталось за то, что Итан Хоук, сыгравший главного злодея сериала Артура Хэрроу, неубедительно произносил свои реплики на мандаринском диалекте.

Режиссёр проекта Мохамед Диаб не решается спорить с экспертом.

Во втором эпизоде Хэрроу говорит на мандаринском диалекте, и Симу заметил неточности произношения. Меня это не расстроило, наоборот, я поблагодарил его за то, что он указал мне на ошибку. У нас был эксперт, и мы старались изо всех сил. И знаете что? В следующий раз мы сделаем лучше. Мохамед Диаб

В следующий раз? Ну да ладно. Симу Лю можно понять, он, в общем, абсолютно прав, но если говорить от лица неподготовленного в плане мандаринского диалекта зрителя, никто не заметит разницы, а с точки зрения игры Итан Хоук сработал безупречно.

Работа над ошибками — не всё, что может предложить нам режиссёр «Лунного рыцаря». Вдобавок Диаб рассказал, какой могла быть альтернативная концовка сериала.

Помню, как действие всех финальных сцен планировалось снять внутри Чертогов богов. Вообще всех! А потом я подумал, ну нет, а как же ночной Каир? Нам нужны сцены за пределами замкнутого пространства. Мы продолжали развивать эту тему, все делились идеями, каждый вносил свою лепту, поэтому не так легко будет сказать, чья конкретно заслуга в тех результатах, что вы видите. Мне нравится, что в третьем эпизоде зрители увидели Каир при свете дня и поняли, насколько наш Египет не похож на тот, каким его привыкли воображать, знаете, пустыни и прочее.

Ну вот, теперь мы знаем всё. Что касается продолжения «Лунного рыцаря», пока оно не планируется, к тому же, для Оскара Айзека этот вопрос, по его словам, не имеет большого значения.