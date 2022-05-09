Ваня и остальные Харгривзы отправляются в отель «Забвение» на свежих постерах «Академии Амбрелла»

Кажется, нельзя просто так взять и перестать публиковать постеры третьего сезона «Академии Амбрелла». Стриминговый сервис Netflix не сдержался и вывалил в сеть очередную пачку персонажных плакатов, которые наверняка наделены дополнительным смыслом.

Премьера продолжения адаптации одноимённого комикса Джерарда Уэя состоится на цифровой платформе 22 июня.

На плакатах — главные герои из оригинальной временной линии. У каждого в руках чемодан из крокодиловой кожи с разнообразными наклейками, которые наверняка красуются там не просто так. Любители разгадывать загадки из армии поклонников сериала могут устроить настоящий мозговой штурм в попытках разобраться, что оные могут означать.