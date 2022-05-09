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Ваня и остальные Харгривзы отправляются в отель «Забвение» на свежих постерах «Академии Амбрелла»

Кажется, нельзя просто так взять и перестать публиковать постеры третьего сезона «Академии Амбрелла». Стриминговый сервис Netflix не сдержался и вывалил в сеть очередную пачку персонажных плакатов, которые наверняка наделены дополнительным смыслом.

Премьера продолжения адаптации одноимённого комикса Джерарда Уэя состоится на цифровой платформе 22 июня.

Постеры сериала «Академия Амбрелла» Постеры сериала «Академия Амбрелла» Постеры сериала «Академия Амбрелла» Постеры сериала «Академия Амбрелла»

На плакатах — главные герои из оригинальной временной линии. У каждого в руках чемодан из крокодиловой кожи с разнообразными наклейками, которые наверняка красуются там не просто так. Любители разгадывать загадки из армии поклонников сериала могут устроить настоящий мозговой штурм в попытках разобраться, что оные могут означать.

Постеры сериала «Академия Амбрелла» Постеры сериала «Академия Амбрелла» Постеры сериала «Академия Амбрелла»
Теги
ПостерыГалереяАкадемия АмбреллаNetflix
Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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