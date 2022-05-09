Трейлер антологии «Любовь, смерть и роботы» презентует названия эпизодов третьего сезона

Готовьтесь к новым смелым решениям и экспериментам. Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер успевшей зарекомендовать себя антологии «Любовь, смерть и роботы», где не только напомнил о дате выхода третьего сезона (20 мая), но и обнародовал названия всех девяти серий.

Bad Travelling The Very Pulse of the Machine In Vaulted Halls Entombed Jibaro Swarm Mason's Rats Three Robots: Exit Strategies Kill Team Kill Night of the Mini Dead

Пёстрая подборка короткометражек с уникальным стилем остаётся под присмотром исполнительных продюсеров проекта Тима Миллера («Дэдпул») и Дэвид Финчер («Охотник за разумом»).