Трейлер антологии «Любовь, смерть и роботы» презентует названия эпизодов третьего сезона

Готовьтесь к новым смелым решениям и экспериментам. Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер успевшей зарекомендовать себя антологии «Любовь, смерть и роботы», где не только напомнил о дате выхода третьего сезона (20 мая), но и обнародовал названия всех девяти серий.
- Bad Travelling
- The Very Pulse of the Machine
- In Vaulted Halls Entombed
- Jibaro
- Swarm
- Mason's Rats
- Three Robots: Exit Strategies
- Kill Team Kill
- Night of the Mini Dead
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Пёстрая подборка короткометражек с уникальным стилем остаётся под присмотром исполнительных продюсеров проекта Тима Миллера («Дэдпул») и Дэвид Финчер («Охотник за разумом»).
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