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Трейлер антологии «Любовь, смерть и роботы» презентует названия эпизодов третьего сезона

Готовьтесь к новым смелым решениям и экспериментам. Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер успевшей зарекомендовать себя антологии «Любовь, смерть и роботы», где не только напомнил о дате выхода третьего сезона (20 мая), но и обнародовал названия всех девяти серий.

  1. Bad Travelling
  2. The Very Pulse of the Machine
  3. In Vaulted Halls Entombed
  4. Jibaro
  5. Swarm
  6. Mason's Rats
  7. Three Robots: Exit Strategies
  8. Kill Team Kill
  9. Night of the Mini Dead

Пёстрая подборка короткометражек с уникальным стилем остаётся под присмотром исполнительных продюсеров проекта Тима Миллера («Дэдпул») и Дэвид Финчер («Охотник за разумом»).

Теги
ВидеоЛюбовь, смерть и роботыТрейлерNetflix
Комментарии (4)

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