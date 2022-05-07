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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

Вампирша-лесбиянка влюбляется в охотницу на вампиров на первых кадрах сериала «Первая жертва»

Стриминговый сервис Netflix приготовил очередной подарочек для любителей однополой романтики — 10 июня на цифровой платформе выходит мистическая мелодрама «Первая жертва» о невероятной любви юной белой вампирши и чернокожей охотницы на вампиров. История выигрышная по всем статьям.

И в сети уже появились первые промо-материалы сериала по рассказу автора New York Times Виктории Шваб — кадры и постер.

Кадры из сериала «Первая жертва» Кадры из сериала «Первая жертва» Кадры из сериала «Первая жертва» Кадры из сериала «Первая жертва»

Юная вампирша Джульетт (Сара Кэтрин Хук) готовится укусить свою первую жертву, дабы пройти инициацию и стать полноправным членом влиятельной вампирской семьи. Её выбор падает на недавно перебравшуюся в их город девушку Каллиопу (Имани Льюис), которая — вот так сюрприз! — оказывается потомственной охотницей на вампиров. Убить друг друга у девчонок не получается, зато влюбиться — запросто.

Кадры из сериала «Первая жертва» Кадры из сериала «Первая жертва»

Шваб выступает создателем, сценаристом и исполнительным продюсером сериала совместно с Эммой Робертс («Королевы крика»). Фелиция Д. Хендерсон («Каратель») поможет со сценарием, а также возьмёт на себя обязанности шоураннера.

И постер:

Постеры сериала «Первая жертва»
Теги
ГалереяПервая жертваNetflix
Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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