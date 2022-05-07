Вампирша-лесбиянка влюбляется в охотницу на вампиров на первых кадрах сериала «Первая жертва»

Стриминговый сервис Netflix приготовил очередной подарочек для любителей однополой романтики — 10 июня на цифровой платформе выходит мистическая мелодрама «Первая жертва» о невероятной любви юной белой вампирши и чернокожей охотницы на вампиров. История выигрышная по всем статьям.

И в сети уже появились первые промо-материалы сериала по рассказу автора New York Times Виктории Шваб — кадры и постер.

Юная вампирша Джульетт (Сара Кэтрин Хук) готовится укусить свою первую жертву, дабы пройти инициацию и стать полноправным членом влиятельной вампирской семьи. Её выбор падает на недавно перебравшуюся в их город девушку Каллиопу (Имани Льюис), которая — вот так сюрприз! — оказывается потомственной охотницей на вампиров. Убить друг друга у девчонок не получается, зато влюбиться — запросто.

Шваб выступает создателем, сценаристом и исполнительным продюсером сериала совместно с Эммой Робертс («Королевы крика»). Фелиция Д. Хендерсон («Каратель») поможет со сценарием, а также возьмёт на себя обязанности шоураннера.

И постер: