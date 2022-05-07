Ретро-комедия «Распутница» получила второй сезон

Многосерийная комедия «Распутница» — продюсерский проект Пола Фига — получила от стримингового сервиса HBO Max официальное продление на второй сезон. История о горячих 70-х с Джейком Джонсоном и Офелией Ловибонд в главных ролях стартовала в марте и одинаково пришлась по душе критикам и зрителям.

События многосерийной ретро-комедии разворачиваются в Лос-Анджелесе второй половины XX века. Энергичная молодая феминистка Джойс в исполнении Ловибонд объединяет усилия со второсортным издательством в лице его главреда Дага (Джонсон), чтобы исправить великую несправедливость и создать первый эротический журнал для женщин.

За сценарий отвечает шоураннер проекта Эллен Рапопорт, которая также выступает исполнительным продюсером сериала наряду с Фигом, Дэном Магнанте и режиссёром пилотного эпизода Рэйчел Ли Голденберг.