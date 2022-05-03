Съёмки «Пингвина» с Колином Фарреллом уже не за горами

Прошлой осенью выяснилось, что «Бэтмен» Мэтта Ривза получит ещё один многосерийный спин-офф — наряду с криминальной драмой о готэмской полиции многосерийный сольник получит Освальд Кобблпот. И наконец-то подоспели свежие вести с предпроизводственных полей — съёмки «Пингвина» с Колином Фарреллом в главной роли стартуют в июне.

Официального синопсиса у проекта для видеосервиса HBO Max пока нет, но и без него все уже знают, что речь в сериале пойдёт о становлении Кобблпота в роли криминального гения Готэма. Пообещали историю в духе «Лица со шрамом».

Мэтт Ривз и Дилан Кларк числятся исполнительными продюсерами будущего сериала. Производственным процессом руководят 6th and Idaho Ривза, Dylan Clark Productions, DC Entertainment и Warner Bros. Television.