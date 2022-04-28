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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Сериалу-приквелу «Дюны» про Бене Гессерит нашли режиссёра

Источник: Warner Bros.

Давненько ничего нового не слышали мы о многосерийном приквеле «Дюны» Дени Вильнёва. Пршлым летом выяснилось, что сериалом «Дюна: Сестринство» займётся шоураннер Дайан Адему-Джон («Древние», «Империя»), а теперь сообщают, что прежние планы Вильнёва снять пилот изменились — режиссёр слишком занят подготовкой к запуску в производство «Дюны 2», поэтому любезно уступил место Йохану Ренку («Во все тяжкие», «Викинги», «Чернобыль»), на которого возложена обязанность снять первый и второй эпизоды.

События сериал по вселенной культового фантастического эпика развернутся за 10 тыс. лет до происходящего в фильмах. Сёстры дома Харконнен противостоят силам, угрожающим будущему человечества, и основывают легендарный женский орден Бене Гессерит.

Ренк и Адему-Джон (она же главный сценарист) вместе с Вильнёвым и Джоном Спэйтсом входят в команду исполнительных продюсеров сериала, который будет выходить на потоковом сервисе HBO Max. Производственный процесс курирует Legendary Television.

Теги
Дюна: СестринствоHBO Max
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